A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 30 giugno, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, domenica 1 luglio, va in scena la seconda tappa del Tour de France 2024. Per la penultima giornata in Italia della Grande Boucle si parte da Cesenatico, per omaggiare il mito di Marco Pantani, e si arriverà a Bologna. Una frazione molto interessante che potrebbe vedere muoversi anche gli uomini di classifica.

Saranno 199 chilometri e un dislivello di circa 1850 metri, meno rispetto ai 3000 metri di ieri ma che sommati alle fatiche già fatte e in avvio di tre settimane di possono far sentire. Prima parte che sarà completamente pianeggiante sul lungomare adriatico: si attraverserà Ravenna e poi si rientrerà nell’entroterra per passare da Faenza e da qui comincerà qualche sali e scendi. Ci si avvicinerà quindi a Bologna con quattro GPM brevi ma intensi, si entrerà dunque nel circuito finale in cui verrà affrontata due volte la breve e durissima ascesa al Santuario della Madonna di San Luca (1.9 km al 10,6%), prima dell’arrivo in centro città.

Ieri sul lungomare di Rimini è andato a segno il colpaccio di Romain Bardet, che con un’azione da lontano ha coronato il sogno di vestire la Maglia Gialla all’ultima occasione della carriera. Il transalpino farà di tutto per difenderla, e sulle pendenze arcigne del San Luca potrebbe anche trovare pane per i suoi denti. Per la vittoria odierna attenzione a Matthieu Van der Poel, con l’olandese che si è staccato ieri su salite lunghe ma oggi potrebbe essere un fattore in un finale che gli si addice di più. Da vedere poi cosa vorrà fare Tadej Pogacar con la sua UAE Team Emirates.

La partenza ufficiale della seconda tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 12.35, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.06 e le 17.33, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 12.05 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Seconda tappa – Domenica 1 luglio

Cesenatico – Bologna (199 km)

Orario partenza ufficiale: 12.35

Orario arrivo stimato: 17.06-17.33

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15