A che ora gioca Sinner oggi in doppio nell’ATP di Halle: compagno, avversari, tv, streaming

Oggi, giovedì 20 giugno, Jannik Sinner sarà impegnato anche nel torneo di doppio dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, il n.1 del mondo in singolare non affronterà infatti solo il match degli ottavi di finale contro l’ungherese Fabian Marozsan. Il pusterese, infatti, giocherà anche con il polacco Hubert Hurkacz i quarti di finale riservati alle coppie.

Il duo italo-polacco se la vedrà contro i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Sarà interessante capire in che modo Sinner e Hurkacz affronteranno questa partita, dal momento che per loro la priorità è pur sempre il singolare. La decisione di giocare in compagnia di Hubi è figlia della grande amicizia che c’è con il giocatore nativo di Wroclaw e della necessità di acquisire sempre più dimestichezza nelle giocate di volo.

Non si vuol lasciare nulla al caso e sull’erba la transizione verso la rete può essere decisiva per portare a casa dei match che spesso e volentieri si decidono su pochi punti. Su questa superficie, la palla viaggia molto velocemente e quindi trovare il modo per prendere il tempo all’avversario è ancor più determinante.

Il match di doppio di Jannik Sinner e di Hubert Hurkacz sarà il terzo e ultimo in programma sul campo-1. La sfida, valida per i quarti di finale dell’ATP500 di Halle, sarà contro i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul e trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà anche la DIRETTA LIVE testuale del match.

JANNIK SINNER DOPPIO ATP HALLE

Giovedì 20 giugno

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Alexander Bublik KAZ / Arthur Fils FRA

2. [WC] Constantin Frantzen GER / Hendrik Jebens GER vs [2] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

3. Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Hubert Hurkacz POL / Jannik Sinner ITA

COMPAGNO JANNIK SINNER

Hubert Hurkacz POL

AVVERSARI JANNIK SINNER

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

PROGRAMMA SINNER DOPPIO ATP HALLE: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport