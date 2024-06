A che ora Berrettini-Musetti oggi in tv, ATP Stoccarda 2024: programma semifinale e streaming

Oggi sabato 15 giugno Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si affronteranno nella semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda: sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00 e non inizierà prima delle ore 14.00 (il programma di giornata sarà aperto dall’altra semifinale tra lo statunitense Brandon Nakashima e il britannico Jack Draper). Sull’erba tedesca si consumerà un imperdibile derby italiano, il primo della storia su questa superficie.

Matteo Berrettini si presenterà all’appuntamento dopo aver regolato Safiullin, Shapovalov, Duckworth e andrà a caccia della sua terza finale in questo torneo (ha alzato al cielo il trofeo in due occasioni). Il 28enne se la dovrà vedere con un pimpante Lorenzo Musetti, reduce dai successi ottenuti contro Mpetshi Perricard, Koepfer e Bublik. Il romano partirà con i favori del pronostico considerando la superficie, ma il 22enne toscano sta attraverso un buon momento e potrebbe sorprendere nella prima semifinale in carriera sull’erba.

Si affrontano il numero 30 e il numero 95 del ranking ATP, anche se Berrettini è già diventato numero 74 virtuale e vincendo il torneo potrebbe diventare anche numero 56 scavalcando Lorenzo Sonego. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Musetti, semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-MUSETTI OGGI

Sabato 15 giugno

Secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 14.00 Matteo Berrettini vs Lorenzo Musetti – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocherà l’altra semifinale tra Nakashima e Draper. Al termine, e non prima delle ore 14.00, inizierà il derby italiano.

PROGRAMMA BERRETTINI-MUSETTI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.