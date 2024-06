24 Ore Le Mans, Toyota guida il gruppo dopo la prima sessione in pista

Toyota GR #8 detta il passo nella prima sessione di prove libere della 24h Le Mans, quarto evento del FIA World Endurance Championship. Sebastien Buemi detta il passo dopo tre ore d’azione sul ‘Circuit della Sarthe’ precedendo la Porsche 963 privata #12 Hertz JOTA di Callum Ilott e la BMW #20 di Dries Vanthoor.

BMW ha recuperato sui migliori nel finale con il veloce belga, abile ad avere la meglio su Julien Andlauer (Proton Competition Porsche #99), Nick De Vries (Toyota GR #7) ed Alex Lynn (Cadillac Racing #2). 7ma piazza provvisoria per la Ferrari #50, prima delle tre Rosse presenti quest’anno nella classe regina del Mondiale Endurance.

Lexus guida il gruppo in LMGT3 dopo un giro veloce nei minuti conclusivi, Akkodis ASP ha beffato la McLaren #70 di Inception Racing e la McLaren #59 United Autosports. Menzione anche per la LMP2 con il best lap da parte dell’elvetico ex campione dell’European Le Mans Series Louis Delétraz (AO Racing by TF #14).

Alle 19.00 i piloti del FIA WEC torneranno in azione per le qualifiche, sessanta intensi minuti per definire gli otto equipaggi per ogni classe che domani si contenderanno la pole-position. Attenzione alle sorprese e soprattutto al traffico, una variabile da tenere in considerazione viste le tante auto previste sullo schieramento.