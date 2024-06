24 Ore Le Mans, metà gara: Toyota e Porsche si contendono la vetta sotto la pioggia. Out Valentino Rossi

Toyota e Porsche si contendono il primato dopo metà della 24 Ore Le Mans 2024, quarto atto del FIA World Endurance Championship. I giapponesi ed i tedeschi si contendono il primato con l’incognita della pioggia sempre più presente.

La notte è iniziata con una lunghissima Safety Car dopo un impatto contro le barriere che precedono la frenata di Mulsanne. La BMW n. 15 di Dries Vanthoor è stata sensibilmente danneggiata dopo un contatto con la Ferrari n. 83 di AF Corse, leader provvisorio della competizione con il polacco Robert Kubica.

L’ex pilota di F1 è stato ritenuto colpevole dell’accaduto, una sanzione di 30 secondi di penalità è stata inflitta al prototipo privato gestito dal team di Amato Ferrari. La riconoscibile 499P n. 83 ha quindi ceduto il testimone a Toyota, virtualmente al top con la ripartenza della competizione ed il ritorno della pioggia.

I giapponesi hanno allungato davanti alla Porsche n. 6 ed all’auto gemella n. 7, ultima sullo schieramento di partenza dopo una qualifica da scordare. La notte, nel frattempo, ha messo fine ad ogni sogno di gloria da parte di Alpine, out con entrambi i prototipi dopo aver disputato una discreta prima parte della sfida.

Tutto è ancora in bilico nella graduatoria assoluta della 24h Le Mans, Toyota resta leader con l’auto n. 8 davanti alla Porsche n. 6. L’evento è virtualmente neutralizzato vista la forte pioggia che in pochi minuti ha cambiato completamente la condizione in pista.

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota GR n.8) guidano quindi provvisoriamente la 24h Le Mans davanti a Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche Penske Motorsports n. 6) ed ad all’auto gemella n. 7 di Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway. Ferrari è provvisoriamente in quarta piazza con l’equipaggio n. 50, la Rossa precede Cadillac Racing n. 2, Ferrari n. 51 ed AF Corse Ferrari n. 83.

In LMGT3 l’arrivo del maltempo e della notte ha visto brillare le Porsche di Manthey. L’auto n. 91 e gemella n. 92 hanno approfittato dell’uscita di scena da parte della BMW M4 GT3 n. 46 del Team WRT, out contro le barriere del primo settore dopo il ‘Ponte Dunlop’ in seguito ad un errore da parte di Ahmad Al Harthy. Il nativo dello Stato dell’Oman ha perso il controllo della vettura poco dopo l’uscita dei box, tradito dalle gomme fredde e da una pista ancora non in perfette condizioni dopo un breve periodo di pioggia.

Pure Rxcing Porsche n. 92 detta il passo in GT con Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler nonostante una sanzione, mentre in LMP2 è da citare la leadership provvisoria dell’ORECA n. 183 AF Corse di François Perrodo/Nico Varrone/Ben Barnicoat.