24 Ore Le Mans 2024: programma, orari, tv, streaming

Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la 24 Ore Le Mans 2024, manifestazione nuovamente valida per il FIA World Endurance Championship. Sarà il quarto atto della nota serie riservata alle competizioni di durata, l’ultima in Europa della stagione dopo Imola e Spa-Francorchamps.

Ferrari insegue uno storico bis dopo quanto accaduto lo scorso anno con l’eccellente performance da parte di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi. L’equipaggio #51 riparte all’attacco sul ‘Circuit della Sarthe’, la Rossa sfida per la vittoria assoluta Toyota, Cadillac, Porsche e Peugeot oltre ad Alpine, Lamborghini ed Isotta Fraschini.

Presente ai nastri di partenza per la prima volta anche Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ guiderà la riconoscibile BMW M4 GT3 #46 del Team WRT, l’ex centauro vanta per ora un podio nel Mondiale in occasione della sei ore disputata ad aprile presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La 92ma edizione della 24h Le Mans verrà proposta in diretta come sempre Eurosport ed ovviamente anche sulla piattaforma streaming Discovery +. SkyGo, NOW e DAZN sono tutti accessibili per seguire l’evento oltre al servizio a pagamento messo a disposizione direttamente dal FIA World Endurance Championship. OA Sport seguirà costantemente la maratona francese con la Diretta Live, la corsa scatterà sabato 15 giugno alle ore 16.00. Le qualifiche, invece, sono previste già mercoledì 12 giugno, i migliori delle tre classi in pista (Hypercar, LMP2 e LMGT3) si contenderanno la pole il giorno seguente in una specifica sessione.

PROGRAMMA 24 ORE LE MANS 2024

Mercoledì 12 giugno

Prova libera 1 – 14.00-17.00

Qualifiche – 19.00-20.00

Prova libera 2 – 22.00-00.00

Giovedì 13 giugno

Prova libera 3 – 15.00-18.00

Hypercar – 20.00-20.30

Prova libera 4 – 22.00-00.00

Sabato 15 giugno

warm-up – 12.00-12.15

92ma 24h Le Mans – 16.00

PROGRAMMA TV 24 ORE LE MANS 2024

Diretta tv: Eurosport

Diretta streaming: Discovery +, SKYGO, NOW, DAZN, sito ufficiale FIA WEC (tutti servizi a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport