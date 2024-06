24 Ore di Le Mans 2024: tutti i piloti partecipanti e le squadre. Tre costruttori italiani nella classe regina

Saranno 62 le auto che parteciperanno alla 92ma edizione della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Hypercar ed LMGT3 sono pronte per darsi bagarre sui tredici chilometri del ‘Circuit della Sarthe’, le due classi citate verranno raggiunte per l’occasione anche dalle LMP2. I prototipi presenti regolarmente nell’European Le Mans Series, Asian Le Mans Series ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship raggiungono le categorie che abitualmente vediamo nel Mondiale Endurance.

23 auto sono attese in Hypercar per contendersi il successo finale, record da quando la 24h Le Mans è presente nel calendario del FIA WEC (2012). Le GT3, al debutto al posto delle GTE nella classica francese, sono 23, mentre in totale avremo 18 LMP2 (otto presenti nella specifica LMP2 PRO Am).

Ferrari è il marchio più rappresentato in GT, il brand di Maranello è ovviamente al via anche nella classe regina. Oltre alle 499P per il successo ricordiamo anche la presenza di Lamborghini ed Isotta Fraschini, costruttori all’esordio in Hypercar.

Ferrari e Lamborghini corrono anche in LMGT3, serie che in totale verde otto marchi rappresentati. La 24h Le Mans vede al debutto in categoria da parte dell’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 e della Ford Mustang GT3, presentata proprio in Francia lo scorso anno.

PARTECIPANTI 24H LE MANS 2024

Hypercar

Earl Bamber/Alex Lynn/Alex Palou Cadillac Racing #2

Renger van der Zande/Sébastien Bourdais/Scott Dixon Cadillac Racing #3

Mathieu Jaminet/Nick Tandy/Felipe Nasr Porsche Penske Motorsport #4

Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki Porsche Penske Motorsport #5

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer Porsche Penske Motorsports #6

Kamui Kobayashi/Nick De Vries/José Maria Lopez Toyota Gazoo Racing #7

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley Toyota Gazoo Racing #8

Carl Bennett/Jean-Karl Vernay/Antonio Serravalle Isotta Fraschini #11

Callum Ilott/Will Stevens/Norman Nato Hertz JOTA Porsche #12

Dries Vanthoor/Marco Wittmann/Raffaele Marciello BMW M Team WRT #15

Andrea Caldarelli/Romain Grosjean/Matteo Cairoli Iron Lynx Lamborghini #19

Sheldon van der Linde/ Robin Frijns/René Rast BMW M Team WRT #20

Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin Alpine Endurance Team #35

Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxivière/Mick Schumacher Alpine Endurance Team #36

Oliver Rasmussen/Phil Hanson/Jenson Button Hertz JOTA Porsche #38

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51

Mirko Bortolotti/Daniil Kvyat/Edoardo Mortara Lamborghini Iron Lynx #63

Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman AF Corse Ferrari #83

Nico Müller/Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen Peugeot TotalEnergies #93

Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne Peugeot TotalEnergies #94

Harry Tincknell/Neel Jani/Julien Andlauer Proton Competition Porsche #99

Jack Aitken/Felipe Nasr/Felipe Drugovich Whelen Cadillac Racing #311

LMGT3

Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas Heart of Racing Team Aston Martin #27

Augusto Farfus/ Darren Leung/Sean Gelael Team WRT BMW #31

Christian Ried/Ben Truck/Christopher Mies Proton Competition Ford #44

Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin Team WRT BMW #46

Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon Vista AF Corse Ferrari #54

François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera Vista AF Corse Ferrari #55

Grégoire Saucy/James Cottingham/Nicolas Costa United Autosports McLaren #59

Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera Iron Lynx Lamborghini #60

Giacomo Petrobelli /Larry ten Voorde/Salih Yoluc JMW Motorsport Ferrari #66

Ben Barker/Ryan Hardwick/Zach Robichon Proton Competition Ford #77

Kelvin van der Linde/Timur Boguslavskiy/Arnold Robin Akkodis ASP Team Lexus #78

Charlie Eastwood/Rui Andrade/Tom Van Rompuy TF Sport Corvette #81

Daniel Juncadella/Sébastien Baud/Hiroshi Koizumi TF Sport Corvette #82

Michelle Gatting/Rahel Frey/Sarah Bovy Iron Dames Lamborghini #85

Michael Wainwright/Daniel Serra /Riccardo Pera GR Racing Ferrari #86

Jack Hawksworth/Takeshi Kimura/Esteban Masson Akkodis ASP Team Lexus #87

Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda Proton Competition Ford #88

Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin Manthey EMA Porsche #91

Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler Manthey Pure Rxcing Porsche #92

Marino Sato/Nico Pino/Hiroshi Hamaguchi United Autosports McLaren #95

Johnny Laursen/Conrad Laursen /Jordan Taylor Spirit of Race Ferrari #155

Marco Sorensen/ Satoshi Hoshino /Erwan Bastard D’Station Racing Aston Martin #777

LMP2

Jonas Ried /Maceo Capietto/Bent Viscaal Proton Competition #9

Ryan Cullen/Stéphane Richelmi/Patrick Pilet Vector Sport #10

PJ Hyett/Louis Delétraz/Alex Quinn AO by TF #14 (PRO AM)

Oliver Jarvis/ Bijoy Garg /Nolan Siegel United Autosports #22

Ben Keating/Filipe Albuquerque/ Ben Hanley United Autosports USA #23

Fabio Scherer/David Heinemeier Hansson /Kyffin Simpson Nielsen Racing #24

Matthias Kaiser/Olli Caldwell/Roman De Angelis Algarve Pro Racing #25

Paul Lafargue /Job van Uitert/Reshad de Gerus IDEC Sport #28

Jean-Baptiste Simmenauer/James Allen /John Falb Duqueine Team #30 (PRO AM)

Alexander Mattschull/ Rene Binder /Laurents Horr DKR Engineering #38 (PRO AM)

Jakub Smiechowski/Vladislav Lomko/Clément Novalak Inter Europol Competition #34

Lorenzo Fluxa / Malthe Jakobsen /Ritomo Miyata COOL Racing #37

George Kurtz/Colin Braun/Nicky Catsburg Crowdstrike by APR #45 (PRO AM)

Naveen Rao /Matthew Bell / Frederik Vesti COOL Racing #47 (PRO AM)

Rodrigo Sales /Mathias Beche / Scott Huffaker Panis Racing #65 (PRO AM)

François Perrodo/Nico Varrone/Ben Barnicoat AF Corse #183 (PRO AM)