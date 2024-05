Zaynab Dosso vale già 10.9 sui 100 metri: come infrangere la barriera e le ambizioni internazionali

Sfondare il muro degli undici secondi rappresenta la grande eccellenza dei 100 metri femminili, equiparabile allo scendere sotto la barriera dei 10” per gli uomini sulla stessa distanza. Correre sotto quel riscontro cronometrico è basilare per provare a raggiungere medaglie nei più importanti eventi internazionali come Mondiali e Olimpiadi. Un’italiana non è mai riuscita a esprimersi su quei livelli, mentre sul fronte maschile sono stati capaci Marcell Jacobs (9.80 in occasione dell’apoteosi a Tokyo 2020) e Filippo Tortu (9.99).

Fino a questa mattina il record nazionale era condiviso da Zaynab Dosso e Manuela Levorato con 11.14, ma oggi pomeriggio la 24enne emiliana si è scatenata: prima 11.12 sotto la pioggia in batteria, poi un dirompente 11.02 (con 0,9 m/s di vento a favore e su pista asciutta) in un atto conclusivo che l’ha proiettata in una nuova dimensione a livello planetario e che la lancia con grande ottimismo verso i più importanti eventi dell’estate.

L’azzurra ha tutte le carte in regola per migliorarsi nei prossimi appuntamenti e per entrare nell’eccellenza totale. Come prima cosa occorrerà perfezionare il tempo di reazione: oggi è scattata dai blocchi di partenza con un altissimo 0.235, già da qui si può scendere di un decimo e si parlerebbe tranquillamente di un 10.92.

L’accelerazione nella prima parte di gara è già di lusso (ma d’altronde è il bronzo iridato sui 60 metri in sala), poi oggi ha dimostrato di poter mantenere alta la frequenza di ritmo e infatti ha spinto fin sulla linea del traguardo, con apparente tranquillità. Non va poi dimenticato che il vento non era generosissimo (+0,9 m/s). Ci sono dunque tutti gli ingredienti per puntare a qualcosa di grande, come ad esempio una medaglia agli Europei e una finale ai Giochi.