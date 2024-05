WTA Madrid 2024, un anno dopo Swiatek e Sabalenka si contendono ancora il titolo

Un anno dopo Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si ritrovano nuovamente di fronte una contro l’altra nella finale del WTA 1000 di Madrid. Se nel torneo maschile è successo veramente di tutto, in quello femminile, invece, hanno prevalso i pronostici iniziali e ci sarà dunque l’atteso scontro tra la numero uno e la numero due della classifica mondiale.

Swiatek va a caccia della rivincita, visto che lo scorso anno fu Sabalenka ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. La polacca si conferma una straordinaria giocatrice sul rosso e ha già raggiunto la sua decima finale in carriera sul rosso, ma attenzione a come la bielorussa si trova benissimo sui campi di Madrid, con una terra decisamente più affine alle caratteristiche e alla potenza di Sabalenka.

Il percorso alla finale è stato decisamente diverso. Swiatek ha demolito tutte le avversarie, lasciando quasi “per sbaglio” un set per strada alla brasiliana Beatriz Hadad Maia nei quarti di finale, vincendo poi per 6-2 e 6-0 i restanti set. Anche in semifinale non c’è stata storia, con la numero uno del mondo che ha superato agevolmente l’americana Madison Keys per 6-1 6-3.

Dall’altra parte c’è un cammino nettamente più tortuoso per Sabalenka, che è diventata la giocatrice ad aver raggiunto la finale a Madrid concedendo più game alle avversarie. Vittoria in tre set con la polacca Linette e poi con le americane Montgomery e Collins, arrivando ai quarti dove ha avuto l’unica giornata tranquilla con la russa Mirra Andreeva (6-4 6-1). In semifinale poi il successo in rimonta sulla kazaka Elena Rybakina, che era in striscia sul rosso con 16 vittorie consecutive e che si è trovata a servire anche per il match sul 5-4 della seconda frazione. Sabalenka ha recuperato e vinto poi al tie-break del terzo (1-6 7-5 7-6).

Si tratterà della decima sfida tra le due giocatrice, con Swiatek avanti per 6-3 nei precedenti. La polacca può andare a caccia del ventesimo titolo WTA, mentre per la bielorussa sarebbe il quindicesimo. Un anno dopo sarà ancora Iga Swiatek contro Aryna Sabalenka.