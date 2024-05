WEC, Porsche precede Ferrari nella FP2 di Spa

Porsche Penske Motorsport beffa Ferrari nella seconda sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship. La 963 #6 di Kevin Estre guida la graduatoria assoluta, il veterano francese che è anche leader del campionato con i teammate André Lotterer e Laurens Vanthoor ha avuto la meglio sulla Ferrari per 121 millesimi.

Antonio Fuoco (Ferrari #50) si è posizionato secondo davanti ad Alex Lynn (Cadillac Racing #2), Kamui Kobayashi (Toyota GR #7) e Callum Ilott (Hertz JOTA Porsche #12). Seguono la Porsche #99 Proton Competition, la seconda Toyota e la 499P #83 targata AF Corse.

In GT guida la Lexus #78 Akkodis ASP di Ritomo Miyata. Il giapponese ha scavalcato Sarah Bovy (Iron Dames Lamborghini #85) e la BMW M4 GT3 #46 di WRT, presente in azione con Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin.

La prima giornata in Belgio del Mondiale Endurance si conclude ufficialmente. Il sole è attualmente il vero protagonista nelle Ardenne, una variabile importante da tenere in considerazione vista anche la scelta di Michelin di portare per le Hypercar le gomme morbide e medie.