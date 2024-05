MXGP, prosegue la trasferta iberica. Jorge Prado proverà a sfruttare la gara di casa per superare Tim Gajser

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di motocross 2024. Dopo la tappa di Agueda (Portogallo) continua la trasferta iberica, dato che domenica si correrà l’attesissimo Gran Premio di Galizia (Spagna) sesto appuntamento del campionato di MXGP.

Arriviamo sul tracciato di Lugo con una classifica generale quanto mai interessante. Dopo l’appuntamento lusitano è avvenuto il sorpasso al comando. Tim Gajser è volato in vetta con 252 punti con 14 lunghezze di margine su Jorge Prado, reduce da un weekend davvero complicato ad Agueda (in Gara-1 ha dovuto fermarsi per cambiare gli occhiali, in Gara-2 è addirittura scivolato). Terza posizione per Romain Febvre con 220 punti (-32 dalla vetta), mentre è quarto Jeffrey Herlings con 198.

Inutile girarci attorno, il grande atteso di questo fine settimana non può che essere Jorge Prado. Per due motivi ben chiari. Lo spagnolo, infatti, è nato proprio a Lugo e correrà letteralmente in casa. Il secondo motivo è che, dopo aver subito il sorpasso al comando della classifica generale, farà di tutto per rimettere le ruote davanti a un rivale pericoloso come Tim Gajser.

In casa Italia, invece, cosa dovremo aspettarci? Andrea Bonacorsi cercherà di ripetere l’ottimo esordio portoghese (promosso fino al termine della stagione da Yamaha dopo gli infortuni di Jago Geerts e Maxime Renaux) nel quale ha messo a segno ben 28 punti nelle prime due manche disputate nella classe regina. Ivo Monticelli e Mattia Guadagnini, invece, cercheranno di crescere a livello di condizione e feeling con le rispettive moto, per dare la svolta tanto attesa alla loro annata.