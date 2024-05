Volley, l’Italia vuole la rivincita con lo spauracchio Giappone nella terza gara della VNL

Se c’è una squadra che nessuno vorrebbe affrontare nei momenti decisivi della stagione, quando non c’è appello, quella è il Giappone. La terza avversaria dell’Italia nella VNL è una Nazionale in costante crescita: tecnicamente i nipponici non hanno mai avuto nulla da imparare, anzi sono una scuola da cui tante altre realtà hanno attinto, soprattutto per i fondamentali di seconda linea. Negli ultimi anni, però, si è ridotto non di poco anche il gap fisico tra giapponesi e altre nazioni più dotate fisicamente e dunque i nipponici si sono lentamente avvicinati alle squadre top e potrebbero anche essere pronti per vincere qualcosa di importante. Tra l’altro l’ultimo precedente tra le due squadre è nefasto per gli azzurri che persero 2-3 la finale per il terzo posto della scorsa VNL.

Non è un caso che in un campionato importante come quello italiano due schiacciatori giapponesi siano stati protagonisti assoluti nell’ultima stagione, Ran Takahashi, finalista con Monza e Yuki Ishikawa, semifinalista play-off ma finalista di Coppa Italia con Milano e che dal prossimo anno indosserà la maglia dei campioni d’Italia di Perugia. Sono loro i fari di questa Nazionale nipponica allenata da Philippe Blain, e il fatto che non siano a Rio de Janeiro non è vantaggio da poco per gli azzurri che hanno bisogno di un’altra vittoria per mettere al sicuro fin da questo primo slot di VNL.

Non sarà facile, soprattutto in questa fase, affrontare il Giappone per la formazione italiana. Ci vuole una condizione fisica al limite della perfezione per farsi trovare pronti contro un Giappone che punta tanto sulle azioni allungate per mettere in difficoltà i rivali. L’Italia sta tutto sommato bene, lo ha dimostrato al debutto e dunque ci sono le condizioni per mettere all’angolo i nipponici che sono partiti fortissimo battendo l’Argentina 3-1 e la Serbia 3-0 nei primi due incontri giocati a Rio.

In cabina di regia Philippe Blain punta su Masahiro Sekita, 31 anni, tornato in patria lo scorso anno al JTEKT Stings dopo l’esperienza a Lubino in Polonia, l’opposto è una conoscenza del campionato italiano Yuji Nishida, classe 2000, tre stagioni fa a Vibo Valentia e da quest’anno in patria al Panasonic Panthers. In banda, assenti Takahashi e Ishikawa, i titolari dovrebbero essere il nuovo acquisto della Allianz Milano, Tatsunori Otsuka, proveniente dai Panasonic Panthers e Masato Kai, punto di forza del Paris Volley.

Al centro giocano Taishi Onodera dei Santory Sunburns in Giappone e Akihiro Yamaguchi, vera e propria bandiera dei Panasonic Panthers dove milita da poco meno di un decennio ma attenzione anche a Kentaro Takahashi, altro giocatore esperto e altra bandiera ma del Toray Arrows. Il libero è Tomohiro Ogawa dei Wolfdogs Nagoya.