Volley, l’Italia apre la stagione: i Campioni del Mondo sfidano la Serbia. Gli azzurri a disposizione di De Giorgi

L’Italia affronterà la Serbia in un amichevole di volley maschile in programma domenica 12 maggio (ore 21.00) a Cavalese. La nostra Nazionale aprirà la stagione agonistica tra le Dolomiti, preparando l’esordio in Nations League in programma tra una decina di giorni. Il CT Fefé De Giorgi ha a disposizione una rosa di trenta uomini, che andrà poi sfoltita man mano.

Spiccano i grandi nomi: gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il palleggiatore Simone Giannelli, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo e Simone Anzani, i martelli Francesco Recine e Davide Gardini, gli opposti Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta. Sarà il primo di due impegni in amichevole, si tornerà poi in campo lunedì 13 maggio (ore 20.30) sempre a Cavalese per fronteggiare la Turchia.

CONVOCATI ITALIA PER COLLEGIALI E AMICHEVOLI VOLLEY

Simone Giannelli, Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia);

Alessandro Bovolenta (Consar Ravenna);

Davide Gardini, Luca Porro, Marco Falaschi (Pallavolo Padova);

Gianluca Galassi, Marco Gaggini (Mint Vero Volley Monza);

Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena);

Fabio Balaso, Simone Anzani, Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova); Paolo Porro (Allianz Milano);

Fabrizio Gironi, Yuri Romanò, Edoardo Caneschi, Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza);

Marco Vitelli, Damiano Catania (Allianz Milano)

Lorenzo Sala (Gioiella Prisma Taranto)

Gabriele Di Martino (Mint Vero Volley Monza);

Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Francesco Sani (Rana Verona);

Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Giulio Magalini, Gabriele Laurenzano (Itas Trentino).