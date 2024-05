Volley, Lavia: “Rotto il ghiaccio nel migliore dei modi, sarà una VNL difficile”; Porro: “3-0 importante per il ranking”

L’Italia sconfigge la Germania in tre set (25-21, 25-18, 25-23) a Rio de Janeiro e comincia nel migliore dei modi il suo percorso nella fase a gironi della Nations League 2024, ultimo step valido per la qualificazione olimpica tramite ranking. Gli Azzurri di Fefè De Giorgi, con questo risultato, sono sempre più vicini al pass a cinque cerchi ma dovranno ancora macinare punti da qui al termine della VNL.

Così Daniele Lavia al sito federale dopo il match: “Abbiamo rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Siamo stati bravi a rimanere in partita, soprattutto nel terzo set in cui eravamo tanto sotto. I ragazzi che sono entrati da fuori ci hanno dato veramente una grossa mano, siamo felici della vittoria di squadra perché è una vittoria veramente di tutto il gruppo. Sarà una VNL difficile perché comunque tante squadre devono ancora centrare la qualificazione olimpica, compresi noi. Abbiamo avuto poco tempo per ritrovare il ritmo, oggi un po’ si è visto. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà, non nell’approccio, perché secondo me l’approccio è stato quello giusto, ma proprio nello stare insieme a livello di intesa. Col passare del tempo tornerà. La forza del gruppo è sempre stata l’arma in più di questa squadra, e sempre lo sarà“.

Luca Porro: “L’ingresso in campo di oggi è stato un momento molto speciale che ricorderò sicuramente per tutta la mia vita. Ero molto emozionato, soprattutto quando sono entrato per la prima volta in un palazzetto storico come questo. È sempre una grande emozione, però cerchiamo sempre di essere più concentrati possibile. Siamo stati bravi, la squadra è stata brava a recuperare l’ultimo set, a non mollare ma soprattutto a crederci e poi l’abbiamo portata a casa. Loro sono calati, siamo stati bravi noi a sfruttare il loro calo negli ultimi punti del match, l’importante era portarla a casa soprattutto con un 3-0 per il ranking. Molto importante, sono molto felice“.

“La preparazione a livello di squadra sta andando molto bene, ci stiamo allenando secondo me con un livello altissimo, intensità altissima, il gruppo si è amalgamato bene, io parlo da nuovo, sono tutti dei bravi ragazzi, quindi è molto semplice fare gruppo con loro. Siamo felici, ora continuiamo, non abbiamo fatto ancora niente, continuiamo così. Sicuramente non si può nascondere che l’obiettivo è qualificarsi alle Olimpiadi, una volta raggiunto quell’obiettivo, se lo raggiungeremo, penseremo al resto“, conclude lo schiacciatore della Nazionale.