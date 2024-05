Volley femminile, l’Italia sperimentale di Velasco batte nuovamente 3-0 la Svezia in amichevole

Seconda vittoria consecutiva nel giro di 24 ore per la nuova Italvolley femminile di Julio Velasco, che non brilla particolarmente ma rifila un altro 3-0 (25-17, 25-22, 25-20) alla Svezia nell’ultimo test match di preparazione verso la Nations League (torneo decisivo per ottenere la qualificazione olimpica a Parigi 2024) andato in scena stasera al PalaBancaSport di Piacenza.

Per il sestetto titolare dell’Italia sono state scelte Cambi in palleggio, opposto Antropova, schiacciatrici Nervini e Omoruyi, centrali Linda Nwakalor e Bonifacio, libero Fersino. In avvio di partita le azzurre prendono subito il comando delle operazioni ma faticano a prendere un ampio vantaggio nei confronti della scandinave, che restano in scia fino al 7-5 per poi perdere contatto nella fase centrale del set cedendo alla fine per 25-17.

Al rientro in campo la Nazionale nostrana si è presentata con la nuova diagonale formata dalla coppia Francesca Bosio-Syliva Nwakalor e Ilaria Spirito libero. Più equilibrata la seconda frazione, in cui le ragazze di Velasco allungano sul +5 (12-7) facendosi però riavvicinare dalla Svezia addirittura fino al 23-22 prima di chiudere i conti per 25-22 grazie all’errore conclusivo di Haak. Le padrone di casa fanno corsa di testa anche nel terzo set, accumulando subito un piccolo margine e raggiungendo come massimo vantaggio il +6 sul 21-15, per poi archiviare la contesa per 25-20.

Buoni segnali per alcune seconde linee italiane, considerando che in rosa non figurano Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Marina Lubian, Sarah Fahr, Monica De Gennaro ed Elena Pietrini perché hanno appena terminato gli impegni con i rispetti club. Queste atlete si uniranno al gruppo nelle prossime settimane e diventeranno arruolabili nel corso della Nations League.