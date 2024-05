Virtus Bologna-Venezia oggi in tv, Serie A basket 2024: orario, programma gara-2, streaming

Quarantotto ore dopo il successo al supplementare della Virtus, si ritorna in campo a Bologna per la gara-2 della semifinale tra i padroni di casa e la Umana Reyer Venezia. Una partita che può già essere uno spartiacque nella serie, con la formazione di Banchi che può portarsi sul 2-0 e mettere con le spalle al muro gli avversari.

Uno straordinario Marco Belinelli da 26 punti ha guidato Bologna alla vittoria, con il capitano della Virtus strepitoso soprattutto nel supplementare. In quei cinque minuti le V nere hanno piazzato un parziale di 17-3, andando a prendersi il primo capitolo ella serie.

Dall’altra parte c’è una Reyer, che aveva anche assaporato il successo, condotta da un ottimo Marco Spissu. I veneti sono completamente crollati nell’overtime, ma per vincere gara-2 devono assolutamente sperare in un Rayjon Tucker completamente diverso rispetto a venerdì sera (appena 2 punti).

L’inizio della gara-2 Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia sarà alle 20.45. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Europort 2 HD, con la diretta streaming garantita da Eurosport.it, Dmax.it, Discovery+, SkyGO e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2024 OGGI

Domenica 26 maggio

Gara-2 semifinale playoff

Ore 20:45 Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia – Diretta TV in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-VENEZIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Eurosport.it, Dmax.it, Discovery+, SkyGO, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport