VIDEO sintesi qualifiche GP Miami 2024: record di Verstappen, Ferrari pronta a ruggire!

Una bella Ferrari conquista le posizioni di vertice nelle qualifiche del GP di Miami, sesta gara del Mondiale 2024 di Formula 1. Sul tracciato statunitense infatti Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno centrato rispettivamente la seconda e la terza posizione, sfoggiando un ottimo feeling con la proprio monoposto.

In particolar modo a dare segnali davvero positivi è stato il pilota monegasco che, pur non usufruendo di fatto dell’unica sessione di prove libere a disposizione, ha mantenuto alta la concentrazione dopo la Sprint conquistando il secondo posto in griglia con un gap di appena 114 millesimi su Max Verstappen, come sempre leader con un tempo di 1:28.159 e con l’incredibile record di sette pole position di fila. Lo scarto tra i due, tra l’altro, poteva anche essere più ridotto.

Bene poi Sainz, terzo con 214 millesimi di ritardo davanti a Sergio Perez che, per via di una sbavatura in curva 1, non è riuscito ad ottenere un tempo ideale per raccogliere la seconda posizione. Completano la top 10 poi Norris, Piastri, Russell, Hamilton, Hulkenberg e Tsunoda. Mentre le Aston Martin si sono dovute accomodare lontano dalle prime dieci posizioni.

Riviviamo allora le emozioni delle qualifiche del GP di Miami.

QUALIFICHE GP MIAMI 2024: SINTESI E HIGHLIGHTS