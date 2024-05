VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della dodicesima tappa: che capolavoro di Julian Alaphilippe

La tappa dei muri non poteva avere un vincitore migliore. Un uomo da classiche, un uomo da côtes: Julian Alaphilippe. Il transalpino ha dato spettacolo sin dalla partenza e si è andato a prendere un successo tanto cercato al Giro d’Italia 2024.

Prima vittoria della carriera nella Corsa Rosa per il corridore della Soudal-QuickStep che ha trionfato in solitaria, a braccia alzate, sul traguardo di Fano al termine di una lunghissima fuga da lontano.

Secondo un sempre attivissimo Jhonatan Narvaez, poi Quinten Hermans. Migliore degli azzurri Christian Scaroni, quinto. Non c’è stata invece battaglia tra gli uomini di classifica.

