Vela, Mondiali Nacra 17: Tita-Banti sempre al comando dopo la terza giornata, bene anche Ugolini-Giubilei

Italia ancora grande protagonista nelle acque di La Grande Motte (Francia) in occasione della terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 di Nacra 17. Quest’oggi si sono disputate come da programma tre regate per ciascuna flotta (blu e gialla), nonostante condizioni meteo estremamente impegnative a causa del vento leggero, mentre domani comincerà finalmente la Gold Fleet.

Ruggero Tita e Caterina Banti conservano la leadership della generale ma non allungano, scartando un 9° posto in avvio di day-3 per poi salire di colpi con due seconde posizioni consecutive nella Yellow Fleet. I campioni olimpici e iridati in carica hanno un margine di 9 punti sugli olandesi Van der Meer/Bouwer (i migliori di giornata nel gruppo blu con 3-1-1) e 11 sulla seconda coppia azzurra composta da Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (2-2-5 nella Blue Fleet).

Stabili in quarta piazza i fuoriclasse britannici John Gimson/Anna Burnet a -12 dalla vetta con un ottimo parziale odierno di 1-8(scartato)-1 nel gruppo giallo, mentre sono un po’ più staccati tutti gli altri a partire dal quinto posto degli svedesi Svensson/Dackhammar a 19 punti da Tita-Banti quando mancano ancora due giornate di flotta Gold prima della Medal Race domenicale.