Vela, Europei 470: vento troppo leggero a Cannes, rimandato l’inizio della flotta Gold

Nulla di fatto nella terza giornata dei Campionati Europei Open 2024 del doppio misto 470, classe velica inserita nel programma dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Quest’oggi, nella baia di Cannes (Francia), le condizioni meteo hanno costretto il comitato organizzatore ad annullare di fatto tutte le prove in programma rimandando a domani il via della Gold Fleet.

Dopo vari tentativi per provare a far disputare almeno una regata, ci si è dovuti arrendere al vento troppo leggero sospendendo la competizione odierna. Classifica cortissima e tutto ancora in bilico dunque dopo le prime cinque prove di qualifica, con l’Italia che sogna un posto sul podio in primis con Elena Berta/Bruno Festo (secondi a -3 dalla Spagna capolista) ma anche con Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (noni europei a -17).

Ricordiamo che il Bel Paese ha ottenuto il pass olimpico nel 470 misto in occasione della recente Last Chance Regatta di Hyeres, ma la direzione tecnica nazionale deve ancora scegliere l’equipaggio che verrà selezionato per la rassegna a cinque cerchi. Il ballottaggio è serrato e questo Europeo potrebbe rivelarsi molto importante in tal senso.