Vela, Europei 470: Berta-Festo approdano in Medal Race ma si allontanano dalla zona medaglie

Si complica notevolmente la corsa per il podio dell’Italia al termine della quinta giornata dei Campionati Europei 2024 di 470 misto, in programma presso lo Yacht Club di Cannes (Francia). Le ultime tre prove di Gold Fleet andate in scena oggi con vento leggero hanno delineato la graduatoria provvisoria in vista della Medal Race decisiva di domani a punteggio doppio riservata esclusivamente ai primi 10 equipaggi della generale.

Una sola coppia azzurra si è qualificata per l’ultimo atto, quella formata da Elena Berta e Bruno Festo, che ha perso terreno però dalla top3 e dovrà sperare in una combinazione estremamente complicata per aggiudicarsi la medaglia di bronzo continentale. I nostri portacolori, scivolati dal quarto al sesto posto assoluto a causa di uno score di 20-9-7, devono recuperare ben 14 punti alla terza piazza dei portoghesi Costa/Joao.

Titolo europeo ormai ad un passo per gli spagnoli Jordi Xammar/Nora Brugman, che si presentano alla Medal Race domenicale con un vantaggio di 12 lunghezze sui francesi Camille Lecointre/Jeremie Mion e 20 sull’imbarcazione lusitana. Fuori dalla top20 la seconda barca italiana, reduce dal successo alla Last Chance Regatta di Hyeres, con Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini che chiudono in 19ma posizione nell’overall.