United Rugby Championship: Zebre Parma, Fabio Roselli lascia la panchina

La notizia era nell’aria, con il suo successore che dovrebbe essere l’attuale ct dell’Italia Under 20 Massimo Brunello, ma ora è ufficiale. Fabio Roselli chiuderà a fine stagione la sua avventura sulla panchina delle Zebre Parma, la franchigia federale che partecipa all’United Rugby Championship e alla Challenge Cup.

Alle Zebre Parma dal 2020, come assistant coach, Roselli è stato nominato head coach nell’aprile 2022 e in questa stagione ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio, conquistando l’accesso agli ottavi di finale della Challenge Cup. Al suo posto, come detto, dovrebbe arrivare Massimo Brunello, continuando sul solco di un tecnico federale che dopo una nazionale juniores finisce sulla panchina della franchigia federale.

“Quando mi è stato chiesto di guidare le Zebre sapevo che la sfida fosse complicata, ma l’ho abbracciata con l’entusiasmo e la convinzione di poter contribuire a migliorare l’area sportiva, il percorso di sviluppo individuale dei giocatori e a costruire finalmente un’identità forte con un modello di gioco cucito su misura per questo roster – le parole di Roselli –. Auguro alla squadra di continuare questo trend di crescita mantenendo grandi le proprie ambizioni e auguro al club la strada migliore per continuare a fare i passi in avanti necessari e raggiungere così gli obbiettivi che merita”.

“Due anni fa abbiamo intrapreso insieme a Fabio un percorso che ha portato grandi miglioramenti a livello sportivo e di organizzazione, in particolare nell’area tecnica, fisioterapica e di preparazione fisico-atletica. Abbiamo definito e sviluppato una squadra che ad oggi ha un’età media di circa 25 anni e che non ha ancora raggiunto il vertice delle sue potenzialità. D’intesa con la FIR, abbiamo convenuto di compiere una diversa scelta di progettualità. Le nostre strade si dividono e salutiamo un allenatore di qualità umane e tecniche non indifferenti, grati e riconoscenti del contributo che ha saputo offrire a tutto il club e al movimento” ha dichiarato, invece, il direttore sportivo Franco Tonni.