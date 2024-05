United Rugby Championship: le Zebre Parma a Edimburgo per l’onore

Torna, dopo la pausa per le coppe europee, l’United Rugby Championship e le Zebre Parma sono impegnate sul difficile campo dell’Edimburgo. Per la franchigia federale una sfida che mette poco in palio, con gli ospiti chiamati a evitare l’ultimo posto in classifica contro una formazione scozzese a caccia, invece, di punti importanti per la corsa playoff.

La stagione delle Zebre Parma è virtualmente chiusa, con la caccia ai playoff ormai finita da tempo e la mente già rivolta al futuro. Ieri è arrivato l’annuncio dell’addio di Fabio Roselli a fine stagione e l’arrivo sulla panchina emiliana di Massimo Brunello, attuale coach dell’Italia Under 20. Ma gli ospiti sono comunque chiamati a chiudere al meglio la stagione per trovare la giusta fiducia per l’anno prossimo.

Dall’altro lato del campo, come detto, c’è invece un Edimburgo che ha bisogno assolutamente di vincere per restare in corsa per i playoff. Gli scozzesi sono attualmente noni, i primi esclusi, con 43 punti, ma a una sola lunghezza di distanza ci sono Benetton Treviso, Ulster e Connacht, con gli Stormers avanti di 2 punti. Insomma, una corsa punto a punto dove ogni risultato è decisivo e in casa contro il fanalino di coda è un’occasione che l’Edimburgo non può perdere.

La sfida tra Edimburgo e Zebre Parma si disputerà domani sera, venerdì 10 maggio, con fischio d’inizio alle 20.35 all’Hive Stadium di Edimburgo. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Now e su SkyGo.