United Rugby Championship, la Benetton Treviso si gioca la stagione in 80 minuti

Va in scena questo weekend l’ultimo turno della stagione regolare dell’United Rugby Championship e a Monigo la Benetton Treviso si gioca tutto in 80 minuti contro l’Edimburgo. Le due formazioni, infatti, sono appaiate in classifica e chi vince stacca il biglietto per i playoff, mentre chi perde al 99% è fuori.

Sarà un vero e proprio ottavo di finale, dunque, quello che vede di fronte i veneti e gli scozzesi, con i biancoverdi che possono fare affidamento al calore del proprio pubblico, ma stando attenti a tutto ciò che non è controllabile in campo per evitare brutte sorprese, a partire dalla scelta di uno degli arbitri peggiori dell’URC, cioè Ben Whitehouse.

Le statistiche stagionali dicono che sarà uno scontro tra Ignacio Mendy ed Ewan Ashman, migliori metamen con 6 marcature a testa, mentre in casa Edimburgo saranno da tenere d’occhio Viliame Mata, Duhan Van der Merwe e Ben Healy, sicuramente gli attaccanti più forti nelle fila scozzesi. Anche le statistiche di squadra vedono Edimburgo leggermente meglio di Treviso, ma nello scontro secco tutto può succedere.

“Sappiamo che è una partita da dentro o fuori. Quindi l’aspetto mentale sarà fondamentale e lo stiamo curando molto in settimana. Il fattore tattico fondamentale sarà la disciplina. Dovremo concedere meno punti facili possibili a loro per stare in partita e poi nel quarto finale di gara riuscire a prendere il vantaggio” le parole di Tommaso Menoncello alla vigilia del match.