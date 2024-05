United Rugby Championship: la Benetton soffre fino alla fine, ma in rimonta batte gli Sharks

Si è appena conclusa la sfida valevole per il sedicesimo turno dell’United Rugby Championship e all’Hollywoodbets Kings Park di Durban e in campo sono scesi i sudafricani Sharks e la Benetton Treviso. Sfida decisiva nella corsa playoff per i veneti dopo le vittorie di ieri di Stormers ed Edimburgo. Ecco come è andata.

Ottimo avvio di Treviso che dopo neanche un minuto trova un 50/22 con Marin. Dura la difesa degli Sharks, sempre al limite e al 3’ arriva il fallo che manda proprio Marin sulla piazzola per lo 0-3. Prende il pallino del gioco la squadra di casa dopo aver subito la punizione e domina il possesso a lungo. Servono dieci minuti agli Sharks per sfondare, ma alla fine al 14’ lo fanno con Fassi che finta un passaggio, si invola e va a schiacciare per il 7-3.

Soffre Treviso in mischia e sudafricani che insistono così in attacco. Così dopo un paio di buone difese dei veneti cede la diga e a sfondare è Nche e Sharks che allungano sul 12-3. Reazione della Benetton, ottimo break di Menoncello, ma sul prosieguo dell’azione Marin forza un calcio in area di meta dove non c’è nessuno e occasione sprecata. Non spreca, invece, il solito Menoncello al 36’, quando riceve l’ovale, trova il break, scatta e non si fa raggiungere da Kok, che lo placca al collo, e schiaccia per il 12-8 con cui si va al riposo.

Avvio di forza della Benetton Treviso che mette alle corde gli Sharks, li obbliga al fallo e sulla seguente touche, al 45’, la maul spinge ed è Lucchesi ad andare fino in fondo e sorpasso biancoverde sul 12-15. Ma dopo tre minuti azione di prepotenza di Kok, che rompe tre placcaggi e si allunga per schiacciare e Sharks che tornano avanti 19-15. Soffre Treviso ora, rischia, ma si salva con una buona difesa. Non si salva al 57’, quando è nuovamente Kok a sfondare al largo, quarta meta per gli Sharks che scappano via sul 24-15.

Serve una reazione della Benetton Treviso, che conquista una touche nei 22 avversari, ma la maul è avanzante, ma esce in rimessa e nulla di fatto. Ancora una fiammata biancoverde, ancora un fallo sudafricano e nuova chance per gli ospiti. Ma un bel passaggio avrebbe liberato Mendy, ma è in avanti e nulla di fatto ancora una volta. Sulla seguente mischia pessimo pallone dei padroni di casa, dormono i trequarti, si tuffa Duvenage, ma schiaccia prima Mapimpi e mischia a 5 per Treviso. Questa volta pessimo passaggio di Brex e Treviso che viene ricacciata a metà campo. Al 72’ fallo Sharks, Umaga va sulla piazzola e tre punti per tornare sotto break sul 24-18. Al 76’ ingresso in ruck folle di Koster sulla testa di Menoncello e non può non estrarre il rosso l’arbitro. E in superiorità si butta in attacco la Benetton Treviso, un’azione lunghissima, spettacolare e, alla fine, è Umaga ad andare oltre per la meta del 24-25 e vantaggio Benetton a un minuto dalla fine. Tempo che diventa rosso e si fa festa in casa biancoverde.