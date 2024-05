United Rugby Championship: Benetton Treviso, con i Bulls è quasi un match point

Penultima giornata dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso chiude il suo tour in Sudafrica affrontando i forti Bulls. A Pretoria per i biancoverdi un impegno durissimo, ma per i ragazzi di Marco Bortolami anche il primo “quasi” match point nella corsa ai playoff.

La vittoria contro gli Sharks settimana scorsa ha fatto balzare Treviso a quota 48 punti, quattro in più di Connacht e Lions, attualmente fuori dalla top 8. La Benetton è appaiata all’Edimburgo e con un punto in meno rispetto all’Ulster, con cinque squadre dunque racchiuse in soli 5 punti per tre posti ai playoff. E con la sfida diretta contro Edimburgo a Monigo nell’ultimo turno è evidente come ogni punto sarà fondamentale per Lamaro e compagni.

I Bulls, invece, sono certi della post season, con l’attuale quarto posto, ma con sole 4 lunghezze di distanza dalla vetta i sudafricani sono a caccia di una posizione finale migliore in ottica playoff. Come detto, i ragazzi di Pretoria sono una delle formazioni più forti dell’URC e imporsi in casa loro non è facile. Servirà un pack molto performante, una difesa attenta per 80 minuti e un attacco che sappia pungere ogni volta che avrà l’occasione di marcare punti.

“Contro i Bulls sarà una gara ancora più fisica e loro nel gioco aperto sono ancora più pericolosi. Dovremo stare attenti al gioco rotto – ha detto Ignacio Brex alla vigilia del match, evidenziando quali sono i fattori chiave –. Il primo è la fisicità e il secondo il territorio. Loro sono una squadra molto abrasiva quando entrano nei 22 metri avversari, quindi li vogliamo tenere lontani e dovremo colpirli nei loro punti deboli in difesa. Siamo consapevoli che ogni punto conta. La classifica è veramente corta. Qui in Sudafrica dovremo dare il nostro meglio e dobbiamo fare punti. Lo abbiamo fatto contro gli Sharks e contro i Bulls proviamo a prenderci il maggior numero di punti possibili”.