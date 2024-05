United Rugby Championship: Benetton Treviso, a Pretoria arriva un importante punto di bonus

Si è appena conclusa la sfida valevole per la penultima giornata della stagione dell’United Rugby Championship e a Pretoria i padroni di casa Bulls hanno ospitato la Benetton Treviso. Per i veneti sfida durissima nella corsa ai playoff. Ecco come è andata.

Parte forte la formazione di casa e dopo 2 minuti arriva subito la prima meta, con Moodie, per il 7-0 iniziale. Insistono i Bulls, con Treviso che soffre tanto e fatica ad avere un possesso dell’ovale. Così, dopo 17 minuti, arriva la seconda meta dei sudafricani, questa volta con Kriel per il 14-0.

Non si fermano i padroni di casa e al 21’ arriva la terza meta, con Arendse che sfonda e schiaccia per il 19-0. È un monologo quello di Pretoria e servono solo 24 minuti ai Bulls per trovare anche il punto di bonus. Lo fanno con Nortje che segna la quarta meta del match e punteggio che va sul 26-0. Finalmente trova un possesso prolungato la Benetton Treviso, spreca prima con Lucchesi, ma alla mezz’ora è Ratave a sfondare al largo, ad arrivare fino in area di meta e correre per schiacciare tra i pali per il 26-7. Al 36’, però, una touche persa appena dentro la propria metà campo costa cara ai veneti, con i Bulls che subito accelerano e segnano nuovamente con Moodie per il 31-7. Secondo quarto del match ricco di marcature e quasi allo scadere è Lucchesi che si stacca dalla maul e schiaccia la meta del 31-14, con Treviso che nella ripresa avrà l’obiettivo di conquistare almeno il bonus offensivo.

Prova a cambiare ritmo la Benetton Treviso a inizio ripresa, con gli ospiti che gestiscono più palloni e cercano di guadagnare anche territorio. E al 46’ dalla maul si stacca Lucchesi, poi palla a Uren che vede il buco e va fino in fondo per il 31-21. Ma, ancora una volta, immediata reazione dei Bulls che al 50’ vanno fino in fondo con van der Merwe per il 36-21. Al 54’ brutto pallone perso da Treviso, ringraziano i sudafricani e Kriel va fino in fondo e Bulls che scappano nuovamente via sul 43-21. Difesa pessima di Treviso, non placca nessuno e al 57’ da prima fase si involano i sudafricani e Moodie segna la personale tripletta per il 48-21.

Ma al 64’ arriva il momento decisivo per la Benetton Treviso. Bellissima azione dei veneti, palla di Brex al largo per Ratave, che fissa il difensore, libera Halafihi che corre, si allunga e schiaccia la meta del bonus offensivo e punteggio sul 48-28. Al 73’ punizione per i Bulls che piazzano per il 51-28. Al 76’ quinta meta anche per la Benetton Treviso, a conclusione di un match dove le difese hanno ballato molto, con Zanon che spinge e schiaccia per il 51-35. E allo scadere il festival delle mete si conclude con quella di Grobbelaar per il 56-35 finale.