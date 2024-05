Tuffi: Sarah Jodoin di Maria terza dalla piattaforma nel French Diving Open

Arriva un altro bellissimo podio in casa Italia al French Diving Open in quel di Parigi, dove si disputeranno i prossimi Giochi Olimpici. Dopo quelli timbrati dalle due coppie del sincro da tre metri (Bertocchi/Pellacani e Tocci/Marsaglia) si mette in proprio Sarah Jodoin di Maria.

L’azzurra coglie una bellissima terza posizione nella gara della piattaforma da 10 metri al femminile. 303,30 punti per la quinta al mondo in quel di Doha frutto di un super doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo da 72, mentre un errore c’è stato sul doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato.

A vincere la gara giapponese Arai Matsuri con 333.40 punti davanti alla portoricana Maycey Vieta con 316.90.

Le parole dell’azzurra ai microfoni FIN: “Non sono molto soddisfatta della mia gara. Ho commesso errori non da me e così ho perso qualche punto di troppo. In quest’ultimo periodo abbiamo gareggiato molto e siamo un po’ stanchi. Adesso avrò una settimana di relax e successivamente riprenderemo la preparazione verso le Olimpiadi”.