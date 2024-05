Triathlon, Morgan Pearson vince la tappa di Yokohama delle World Serie, Gianluca Pozzatti 18

Sono andate in scena le prove elite della attesissima tappa di Yokohama (Giappone) delle World Triathlon Series 2024. La gara maschile ha visto il successo dello statunitense Morgan Pearson con il tempo complessivo di 1:42.05 con appena 7 secondi di vantaggio sull’australiano Matthew Hauser, mentre completa il podio il suo connazionale Luke Wilian a 15.

Quarta posizione al traguardo per il francese Léo Bergere che manca il podio con un distacco di 21 secondi dalla vetta, quinta per il canadese Charles Paquet a 25, quindi è sesto il belga Marten van Riel a 29.

Settima posizione per il giapponese Kenji Nener a 31 secondi da Pearson, ottava per il brasiliano Miguel Hidalgo a 33, quindi nona per il francese Vincent Luis a 35, quindi completa la top10 il norvegese Kristian Blummenfelt a 41, con lo spagnolo Antonio Serrat Seoane 11° a 46.

Prova non propriamente scintillante per gli azzurri, mai nelle posizioni di testa nella prova nipponica. Il primo degli italiani è Gianluca Pozzatti a 1:25 dalla vetta in 18a posizione, quindi 30° Michele Sarzilla a 2:15.