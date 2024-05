Tour de France 2024, chi parteciperà? Incognita Vingegaard, parata di stelle con Pogacar, Evenepoel e Roglic

Terminato il Giro d’Italia con il dominio totale di Tadej Pogacar gli occhi per quanto riguarda il ciclismo su strada si spostano ovviamente sul Tour de France che scatterà dal Bel Paese, precisamente da Firenze, il prossimo 29 giugno. Sarà spettacolo assicurato: alla Grande Boucle infatti è presente il meglio del meglio degli uomini di classifica al mondo.

Una startlist stellare quella prevista per la corsa a tappe transalpina, anche se la brutta caduta generale avvenuta al Giro dei Paesi Baschi ha rischiato di stravolgerla. L’unico dubbio resta quello del detentore degli ultimi due titoli: Jonas Vingegaard. Il danese è tornato a pedalare, ma sarà al via solo se al 100%: se non dovesse essere presente sarebbe una grandissima perdita per lo show annunciato.

Infatti il danese sarebbe stato il rivale numero uno per un Pogacar che va a caccia della clamorosa doppietta Giro-Tour, che manca dai tempi di Marco Pantani. Lo sloveno è apparso in formissima nella Corsa Rosa e addirittura sembra aver corso con molta riserva, per poter dare tutto in terra francese.

Non mancano in ogni caso i rivali: il connazionale Primoz Roglic vuole chiudere il cerchio dopo le affermazioni a Giro e Vuelta e va a caccia finalmente del titolo in Francia. Occhio anche a Remco Evenepoel che per la prima volta si confronta con la gara più attesa della stagione: il belga anche è reduce dalla frattura della clavicola, ma sembra essere pronto a giocarsela alla pari con gli altri big.

Attenzione ad altri nomi grossi come Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Carlos Rodriguez, Egan Bernal, Sepp Kuss: in salita sarà uno spettacolo unico.