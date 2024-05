Tiro con l’arco, Mauro Nespoli terzo dopo le qualifiche del preolimpico, ok anche Paoli e Musolesi

Si sono concluse le frecce di qualifiche del preolimpico di tiro con l’arco in quel di Essen (Germania) laddove si terranno anche gli Europei durante la prossima settimana. Durante il preolimpico vengono assegnati solo tre pass individuali e l’Italia è chiamata a coglierlo al maschile, dopo averlo già raggiunto al femminile negli ultimi Giochi Europei.

Mauro Nespoli è stato il più brillante tra gli azzurri, piazzandosi in terza posizione dopo 72 frecce con il punteggio di 668, dietro solo agli olandesi Senna Roos (672) e Steve Wijler (675). Più indietro invece gli altri azzurri: decima piazza per Federico Musolesi con 655 e Alessandro Paoli gli conclude appena davanti, in nona piazza con 656.

Al femminile invece, laddove non ci sono presenze azzurre, comanda la turca Elif Berra Gokkir con un fantastico 665 davanti all’austriaca Elisabeth Straka (657) e all’estone Reena Parnat (649) ex-aequo con l’ucraina Anastasia Pavlova. Già dal pomeriggio previsto l’inizio dei tabelloni principali, con l’obiettivo di centrare la top 8 per avere speranza di staccare il pass per le Olimpiadi.