Tiro con l’arco, Mauro Nespoli si ferma ai quarti in Coppa del Mondo a Yecheon, ottavi per Tatiana Andreoli

Terzultima giornata caldissima nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco in quel di Yecheon (Corea del Sud). In scena il tabellone a eliminazione diretta a squadre miste e quello individuale dell’arco olimpico, che qualche gioia ha regalato all’Italia.

Spedizione nelle squadre miste che per l’Italia si è arrestata subito: nell’olimpico Tatiana Andreoli e Matteo Borsani sono stati sconfitti per 5-1 (38-36, 38-38, 36-35) dalla Francia di Barbelin e Addis. Sconfitta anche per Elisa Roner ed Elia Fregnan nel compound per 157-152 contro la Francia rappresentata da Dodémont e Girard.

Pomeriggio invece in cui è cominciato il tabellone a eliminazione diretta nell’arco olimpico, arrivato fino ai quarti di finale. Al maschile Matteo Borsani ha superato il primo turno battendo il messicano Carlos Rojas per 6-2 (28-24, 30-29, 27-28, 30-28), salvo poi venire sconfitto ai sedicesimi dal vietnamita Quoc Phong Le per 6-4 (30-28, 27-26, 28-29, 26-28, 29-28). Stesso destino per Federico Musolesi che ha superato il primo turno con la vittoria sul colombiano Santiago Arcila Arango per 6-4 (27-27, 30-27, 28-27, 29-30, 27-27) per poi venire estromesso dal turco Abdullah Yildirmis per 6-2 (28-29, 29-28, 28-27, 30-28). Entusiasmante la cavalcata di Mauro Nespoli: il lombardo ha cominciato battendo 6-2 l’iraniano Mohammadhossein Golshani Asl per 6-2 (29-25, 26-28, 29-28, 28-27), ha sconfitto poi il kazako Dauletkeldi Zhangbyrbay per 6-4 (28-28, 29-27, 27-26, 27-30, 28-28) e lo spagnolo Pablo Acha Gonzalez 6-2 (26-27, 29-28, 28-27, 30-28), per fermarsi ai quarti contro il turco Abdullah Yildirmis, colui che ha eliminato Musolesi, per 6-4 (28-29, 27-26, 29-27, 24-27, 29-27).

Al femminile sono state eliminate all’ingresso in tabellone Lucilla Boari, che ha perso per 6-0 (28-27, 30-28, 27-25) contro la vietnamita Thi Dao Loc e Roberta Di Francesco che ha ceduto per 6-4 (28-28, 28-28, 27-28, 29-27, 27-26) contro l’olandese Gaby Schloesser. Hanno passato il primo scoglio Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli. Rebagliati ha sconfitto per 6-4 (28-29, 28-25, 28-26, 29-29, 26-26) l’iraniana Yasna Pourmahani per poi perdere nettamente 6-0 (28-26, 27-25, 28-26) al turno successivo contro la turca Elif Berra Gokkir. Andreoli ha battuto 6-5 (28-29, 28-27, 28-28, 27-29, 28-27, 9+) allo shoot-off la kazaka Diana Tursunbek, per superare nettamente 6-0 (28-25, 28-26, 29-26) ai sedicesimi l’indonesiana Diananda Choirunisa e fermarsi infine agli ottavi contro la turca Elif Berra Gokkir per 7-1 (27-27, 29-27, 29-28, 29-27).