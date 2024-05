Calendario Europei tiro a volo 2024 oggi: orari 24 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

È l’ora della verità a Lonato del Garda. Oggi, venerdì 24 maggio, si svolgeranno l’ultima serie di qualificazioni e le Finali della specialità dello skeet, momento cruciale dei Campionati Europei di tiro a volo, rassegna in programma fino a domenica 26. Ricordiamo infatti che in questo contesto verranno assegnate le ultime carte olimpiche dirette (una per gara).

Ma sarà tutto fuorché una passeggiata. I componenti della Nazionale italiana infatti, a causa soprattutto di una partenza balbettante, sono infatti costretti a rincorrere. La rappresentante piazzata meglio quando mancano solo 25 piattelli al termine della fase ad eliminazione è Simona Scocchetti, attualmente nel gruppo al quarto posto con 95/100. Leggermente più indietro invece Diana Bacosi con 94/100, mentre Martina Bartolomei è scivolata in classifica fermandosi a 89/100.

Più intricata la situazione in campo maschile, dove gli azzurri saranno chiamati a un miracolo sportivo. Gabriele Rossetti, Luigi Lodde e Tammaro Cassandro si trovano infatti a lottare nel gruppo al quattordicesimo posto: per centrare l’ultimo atto servirà dunque la perfezione e sperare in errori altrui. Grandi chance invece per gli azzurri Junior, tutti messi molto bene in ottica Finale.

Le Finali delle categorie Senior individuali saranno trasmesse in diretta TV su RAI SPORT+HD e, in streaming, su Rai Play e su esc-shooting.livetodayall.com, piattaforma che trasmetterà anche il resto delle prove. OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento, per non perdersi nemmeno un colo degli Europei di tiro a volo. Di seguito il programma completo.

CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO OGGI

Venerdì 24 maggio

08.30-12:35 Qualificazioni skeet donne junior (25 piattelli) + shoot off – Arianna Nember, Eleonora Ruta, Viola Picciolli

08.30-13:45 Qualificazioni skeet uomini junior (25 piattelli) + shoot off – Marco Coco, Matteo Bragalli, Antonio La Volpe

08.30-13:15 Qualificazioni skeet donne (50 piattelli) + shoot off – Simona Scocchetti, Martina Bartolomei, Diana Bacosi

08.30-14:15 Qualificazioni skeet uomini (50 piattelli) + shoot off – Gabriele Rossetti, Luigi Lodde, Tammaro Cassandro

13:30 Finale Junior femminile

15:00 Finale Senior femminile

16:15 Finale Senior maschile

17:15 Finale Junior maschile

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le finali senior su Rai Sport HD.

Diretta streaming: per le finali senior su Rai Play, per tutte le finali su esc-shooting.livetodayall.com.

Diretta Live testuale: OA Sport.