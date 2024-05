Tiro con l’arco, il ranking olimpico dopo Yecheon: al femminile serve l’exploit ad Antalya

Si è appena conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di tiro con l’arco in quel di Yecheon (Corea del Sud). Una tappa particolarmente importante in ottica Italia specie per il pass olimpico per il terzetto femminile nell’arco ricurvo, ma per le ragazze italiane sarà difficile qualificarsi tramite ranking.

Se al maschile l’Italia ha centrato la qualificazione nei recenti europei di Essen, la questione è decisamente più complessa al femminile. Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati non sono andate oltre i quarti di finale, raccogliendo quindi una settima posizione complessiva. Un piazzamento che non sposta più di tanto la situazione ranking, poiché le azzurre restano in tredicesima posizione.

Questo il ranking attuale:

Corea del Sud 296 Cina 288 Germania 254 Francia 238 Messico 232 Stati Uniti 218 Cina Taipei 211 India 185 Indonesia 179.5 Olanda 177 Colombia 152 Gran Bretagna 151 Italia 150

Azzurre che al momento in ordine di ripescaggio sarebbero dietro a Cina, Cina Taipei, India, Indonesia, Colombia e Gran Bretagna e servirebbe essere tra le prime due a non aver ancora staccato il pass per essere qualificate alle Olimpiadi via ranking. Di conseguenza alle azzurre servirà un grande exploit e probabilmente la qualificazione del terzetto dovrà passare per il torneo mondiale di qualificazione di Antalya (14-17 giugno) laddove ci saranno tre quote in palio.