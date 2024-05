Tiro con l’arco, Europei: Italia femminile brillante nel ranking round del compound, bene Roner e Tonioli

Si conclude il ranking round con le 72 frecce di qualifica per quanto riguarda il compound agli Europei di tiro con l’arco 2024 di Essen (Germania). L’Italia si è resa grande protagonista soprattutto nel settore femminile.

Elisa Roner, dopo le 72 frecce, si è piazzata in quinta posizione con il punteggio di 701, poco più indietro è arrivata Marcella Tonioli a 698, esattamente in settima piazza. Decisamente più indietro invece Nicole Andrea Moccia, 28esima con lo score di 682. In testa è giunta la spagnola Andrea Munoz a 707, anticipando la lussemburghese Mariya Shkolna a 703. Azzurre che sono terze nella classifica a squadre a 2081 punti dietro solo a Turchia e Gran Bretagna.

Più sbiadita la prova al maschile degli azzurri: Marco Bruno, Michea Godano e Federico Pagnoni si sono piazzati complessivamente settimi con 2096 punti. Il migliore è stato Godano, decimo a 705 punti, poi Pagnoni quindicesimo a 703 punti. Nelle retrovie invece Marco Bruno che è arrivato solo 48esimo con un totale di 688. In testa l’olandese Mike Schloesser a 714.