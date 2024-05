Tiro a volo: Sdruccioli quarto nello skeet alla Coppa del Mondo di Baku. Trionfa Lyu

Termina al quarto posto il percorso di Elia Sdruccioli in quel di Baku, città dell’Azerbaijan che sta ospitando questa settimana la tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. Lo specialista dello skeet, abile a staccare il pass all’ultimo atto dopo un’ultima serie di qualificazione molto imbrigliata, ha pagato leggermente dazio all’inizio della prova, mancando così il podio.

Nello specifico il tiratore italiano è stato leggermente impreciso soprattutto nella prima tranche di tiro, salvo poi recuperare strada facendo senza però riuscire a colmare il gap con i diretti avversari. Per questo motivo Sdruccioli si è dovuto accontentare di 33 piattelli rotti su 40, accomodandosi ai piedi del podio.

A vincere è stato invece il cinese Jianlin Lyu, il quale ha segnato un 56/60 superando ampiamente l’argentino Federico Gil, piazzatosi secondo con 50/60 davanti al britannico Ben Llewllin, terzo con 42/50.

Settima piazza per Niccolò Sodi (in gara per il ranking), il quale dopo aver navigato ai piani alti per tutte le qualifiche ha perso terreno nell’ultima serie, centrando 23/25 per un totale di 122/125. Fuori dalla top 20 poi Marco Sablone, ventunesimo con 120 /125. Vicino anche Giancarlo Tazza, ventiquattresimo con 119/125, stesso score di Erik Pittini (in gara per il ranking), venticinquesimo.