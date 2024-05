Tiro a segno: vittoria e nuovo record per Liu nella carabina 3 posizioni alla Coppa del Mondo di Baku. Undicesimo Armiraglio

Cadono i record del mondo in occasione della carabina 3 posizioni 50 m maschile, secondo segmento valido per la settima giornata della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in fase di svolgimento a Baku (Azerbaijan). Yukun Liu e Linshi Du, rispettivamente primo e secondo classificato, hanno infatti registrato il primato Mondiale Senior e Junior.

Il vincitore della prova nella finale a otto si è reso artefice di una prestazione terminata con il totale di 467.3, con cui ha superato nell’ultimo atto il connazionale Linshu Du, il quale ha conquistato 466.1 (record Junior). Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato Lucas Bernard Denis Kryzs raccogliendo 451.5.

Si è fermato al quarto posto poi il ceco Jiri Privratsky, il quale ha ottenuto 441.2 piazzandosi davanti al finlandese Aleksi Leppa (431.5), all’ungherese Istvan Peni (418.9), al croato Mirian Marcic (406.7) e all’australiano Jack Rossiter (406.0).

Vicini alla top 10 i tiratori italiani. In tal senso ad ottenere il miglior risultato è stato Riccardo Armiraglio, il quale si è attestato all’undicesimo posto con il totale di 589 (198+198+193). Non lontano poi Simon Weithaler, diciassettesimo con 588 (195+199+194). Fuori dalla top 30 infine Danilo Dennis Sollazzo, in gara solo per il ranking e trentanovesimo con 583 (189+199+195). Da segnalare inoltre la cinquantesima piazza di Lorenzo Bacci con 581 (194+196+191).