Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku: Camille Jedrzejewski si impone nella pistola 10 m femminile

Bella prova per Camille Jedrzejewski in occasione delle Finali dedicate alla pistola 10 m femminile, seconda gara della seconda giornata valida per la Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, in scena in questi giorni a Baku. La francese si è infatti imposta sulla concorrenza confezionando così un ottimo test in vista di Parigi 2024 (dove è già qualificata).

La transalpina nello specifico ha raccolto un totale di 243.0, superando nel vìs-a-vìs finale la sudcoreana Yejii Kim, seconda classificata con 214.0 davanti alla cinese Ranxin Jiang, sul gradino più basso del podio con 219.0.

Quarto posto poi per un’altra atleta cinese, Li Xue, la quale ha ottenuto 195.6 precedendo la sudcoreana Jiin Yang, quinta con 175.3, l’austriaca Sylvia Steiner (che ottiene così punti preziosi in ottica ranking), sesta con 154.9, la tiratrice di Hong Kong Ho Ching Shing, settima con 134.6 e la serba Zorana Arunovic, ottava con 115.3.

Ricordiamo che in questa prova non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.