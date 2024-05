Tiberi rilancia: “Posso migliorare. Sarò alla Vuelta. E il Tour…”

Tina Ruggeri di InBici ha intervistato, al termine del Giro d’Italia, Antonio Tiberi, quinto classificato nella generale e maglia bianca di miglior giovane, tracciando il bilancio finale della corsa e parlando della seconda parte della stagione.

Tiberi è soddisfatto di quanto fatto: “Il bilancio non può essere altro che positivo: è stato un buon Giro da capitano, con l’obiettivo, appunto, che era quello di una top five, almeno, e devo dire che sono riuscito ad arrivare a Roma in quinta posizione e con la maglia bianca, è stato bellissimo“.

Sulle attese della vigilia circa un piazzamento così importante: “Inizialmente più che altro ci speravo, ma proprio aspettarmelo magari no, perché comunque sapevo quanto era faticoso essere competitivo per la classifica generale, cosa che non avevo ancora mai provato prima, e quindi era tutto nuovo per me“.

Sulla seconda parte della stagione: “Dopo questa prima esperienza posso dire che sicuramente adesso mi concentrerò ancora di più sulle corse a tappe e penso che posso fare anche meglio. Il Tour non è ancora in programma, per quest’anno adesso penso alla Vuelta“.