Tiberi può fare classifica al Giro d’Italia? A Prati di Tivo dovrà dimostrare che Oropa era stata un caso

Due forature negli ultimi otto chilometri, tutti in salita: tanta sfortuna, oltre due minuti di ritardo accumulati e una rimonta che è dovuta partire sin dalle prima giornate di gara. Oropa sembra essere definitivamente alle spalle, il vero Antonio Tiberi è quello visto oggi nella cronometro individuale con arrivo a Perugia.

Prestazione eccezionale da parte del laziale della Bahrain-Victorious: dopo una prima fase pianeggiante in gestione, Tiberi ha timbrato addirittura il quarto parziale sul finale, quello in salita, chiudendo sesto nella classifica parziale e rimontando fino all’ottava piazza nella graduatoria generale.

Ora però ci sono le salite e sarà fondamentale tenere questo passo sin da domani, con l’arrivo in vetta a Prati di Tivo. Come ha annunciato il commissario tecnico della Nazionale Daniele Bennati: “Tiberi oltre Pogacar non deve temere nessuno, può giocarsi il podio”.

C’è grande attesa nel vedere il ciociaro all’opera sin da domani: riuscirà a dare battaglia ai vari Geraint Thomas, Ben O’Connor e Daniel Martinez o dovrà giocare sulla difensiva?