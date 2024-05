Giro d’Italia 2024, Cian Uijtdebroeks: “Ero preoccupato per la cronometro, ho fatto dei progressi”

Cian Uijtdebroeks sapeva di doversi difendere nella prima cronometro del Giro d’Italia 2024. Il belga del Team Visma|Lease a Bike è riuscito nel suo compito, perdendo alla fine poco meno di tre minuti da Tadej Pogacar. Uijtdebroeks è attualmente settimo in classifica generale ed è stato anche superato nella classifica dei giovani per otto secondi da Luke Plapp.

Queste le primissime dichiarazioni del corridore del Team Visma|Lease a Bike: “Credo di aver fatto tutto quello che potevo e di aver già fatto dei progressi rispetto allo scorso anno”.

Sulla cronometro odierna: “Sicuramente una delle più difficili che ho affrontato. Tuttavia, ero un po’ preoccupato per la cronometro. Soprattutto perché c’era un lungo tratto pianeggiante all’inizio della cronometro. In passato, in quel tratto ho perso molto tempo”

Sulla situazione in classifica sia generale sia nei giovani: “La differenza tra i primi tre e i primi cinque non è così grande. Quindi è stata una buona giornata. Non mi dispiace nemmeno perdere la maglia bianca. Plapp è sicuramente forte, ma nelle grandi montagne ci saranno anche altri ragazzi con cui competere“.