Sorteggio Roland Garros 2024: data, programma, orario, tv, streaming, italiani in tabellone

Domani, giovedì 23 maggio (ore 14.00), andrà in scena la cerimonia del sorteggio del tabellone principale maschile e femminile del Roland Garros. Nel magnifico scenario del giardino delle serre d’Auteuil, scopriremo gli incroci del main draw e le attese non mancheranno di certo. Il serbo Novak Djokovic e la polacca Iga Swiatek cercheranno di confermarsi campioni, presentandosi all’evento da n.1 del mondo.

Tuttavia la situazione dei due è estremamente differente. Nole è reduce da un periodo non brillantissimo e il fatto che in questo 2024 non abbia ottenuto alcun titolo significativo desta sensazione, mentre Swiatek è stata la regina sulla terra rossa, considerando i successi a Madrid e a Roma. Di conseguenza, le possibilità di vittoria dei due non sono alla stessa stregua.

Djokovic dovrà guardarsi da tanti avversari, tra cui si spera vi possa essere Jannik Sinner. L’altoatesino, attualmente n.2 del mondo, è partito ieri per Parigi e oggi si allenerà sul rosso transalpino per capire se i problemi all’anca sono superati al 100% e soprattutto se è in grado di affrontare scambi ad alta intensità. Sinner, per via della criticità descritta, è stato costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia ed è in questo Major con un grande punto di domanda.

Un discorso simile lo merita un altro dei favoriti, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per problematiche al braccio destro, l’iberico ha dovuto dare forfait nei tornei di Montecarlo, Barcellona e di Roma e si presenta al Major con pochi match giocati su questa superficie. A proposito di Spagna, vi sarà anche il Re di questo Slam, Rafa Nadal, che con le sue 14 affermazioni ha fatto la storia. Il fuoriclasse di Manacor probabilmente disputerà per l’ultima volta questo torneo e cercherà di dare tutto se stesso per salutare a proprio modo Parigi.

Per quanto riguarda casa Italia, il resto della truppa tricolore può contare su Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, Fabio Fognini e su Matteo Berrettini. Sul versante femminile, ora come ora, sono quattro le giocatrici in tabellone: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

CALENDARIO SORTEGGIO ROLAND GARROS 2024

Giovedì 23 maggio, alle ore 14.00.

PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube Roland Garros.

TESTE DI SERIE MASCHILI

1 Novak Djokovic

2 Jannik Sinner

3 Carlos Alcaraz

4 Alexander Zverev

5 Daniil Medvedev

6 Andrey Rublev

7 Casper Ruud

8 Hubert Hurkacz

9 Stefanos Tsitsipas

10 Grigor Dimitrov

11 Alex de Minaur

12 Taylor Fritz

13 Holger Rune

14 Tommy Paul

15 Ben Shelton

16 Ugo Humbert

17 Nicolas Jarry

18 Karen Khachanov

19 Alexander Bublik

20 Sebastian Baez

21 Felix Auger-Aliassime

22 Adrian Mannarino

23 Francisco Cerundolo

24 Alejandro Tabilo

25 Frances Tiafoe

26 Tallon Griekspoor

27 Sebastian Korda

28 Tomas Martin Etcheverry

29 Lorenzo Musetti

30 Arthur Fils

31 Mariano Navone

32 Cameron Norrie

TESTE DI SERIE FEMMINILI

1 Iga Swiatek

2 Aryna Sabalenka

3 Coco Gauff

4 Elena Rybakina

5 Jessica Pegula

6 Marketa Vondrousova

7 Maria Sakkari

8 Qinwen Zheng

9 Ons Jabeur

10 Jelena Ostapenko

11 Daria Kasatkina

12 Danielle Collins

13 Jasmine Paolini

14 Beatriz Haddad Maia

15 Madison Keys

16 Elina Svitolina

17 Ekaterina Alexandrova

18 Liudmila Samsonova

19 Marta Kostyuk

20 Victoria Azarenka

21 Anastasia Pavlyuchenkova

22 Emma Navarro

23 Caroline Garcia

24 Anna Kalinskaya

25 Barbora Krejcikova

26 Katie Boulter

27 Linda Noskova

28 Sorana Cirstea

29 Elise Mertens

30 Dayana Yastremska

31 Sloane Stephens

32 Leylah Fernandez