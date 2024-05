ATP Roma 2024, tutti gli italiani nel tabellone principale: pesa l’assenza di Sinner, ma saranno dodici gli azzurri

Con il sorteggio odierno del tabellone principale, si alza il sipario sugli Internazionali d’Italia 2024. Davvero tutto pronto al Foro Italico per un’edizione che vedrà sicuramente al via dodici tennisti azzurri. Purtroppo in questo elenco non è presente come ben si sa Jannik Sinner. L’assenza del numero due del mondo è sicuramente pesantissima, perchè davvero mai come quest’anno le speranze di rivedere un italiano trionfare a Roma erano altissime.

Lorenzo Musetti è l’unico ad essere testa di serie e dunque ha già un bye verso il secondo turno. Il toscano è reduce dalla finale raggiunta nel Challenger di Cagliari e si spera che questa settimana in Sardegna possa averlo aiutato a ritrovare un po’ di fiducia dopo una prima parte di stagione veramente complicata.

Non è stato fortunato Matteo Arnaldi, che ha pescato subito l’insidioso ceco Machac e poi eventualmente il cileno Jarry. Il ligure sarà chiamato a partite complicate, ma il fattore pubblico potrebbe essere importante ed è sicuramente un giocatore che ama le atmosfere calde.

Sarà un torneo speciale per Flavio Cobolli, che giocherà in casa nella sua Roma. Fari decisamente puntati sul romano, che ha ben figurato in questa prima parte di stagione ed esordirà con un qualificato. Sarà la prima volta al Foro Italico per Luciano Darderi, forse la più grande sorpresa di questi primi mesi per il tennis italiano. Il primo turno con Denis Shapovalov regala emozioni.

Gli Internazionali vedranno il ritorno in campo di Matteo Berrettini, che non gioca da Montecarlo e che sarà il protagonista di uno dei due derby italiani del primo turno, visto che incrocerà Stefano Napolitano (wild card). L’altra sfida tutta azzurra sarà tra Matteo Gigante e Giulio Zeppieri, anche lui altro tennista di casa.

Rientra proprio a Roma anche Luca Nardi dopo i problemi fisici delle ultime settimane e se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier. Chi spera di vivere degli Internazionali positivi è Lorenzo Sonego, reduce da un periodo davvero negativo, ma la partita con il serbo Dusan Lajovic nasconde molte preoccupazioni. Una wild card è stata consegnata anche ad Andrea Vavassori, che sarà impegnato anche nel torneo di doppio con Simone Bolelli, con la coppia azzurra che sogna di arrivare fino in fondo a giocarsi la vittoria.

L’ultimo capitolo è per chi forse è arrivato agli ultimi Internazionali d’Italia della carriera. Fabio Fognini è uno dei tennisti più amati al Foro Italico e comincerà la sua avventura con il britannico Daniel Evans. Non ci sono aspettative, ma sarebbe bellissimo vederlo ancora una volta protagonista sulla terra rossa romana.

ITALIANI PRESENTI INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2024

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi

Luciano Darderi

Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego

Luca Nardi

Matteo Berrettini

Fabio Fognini (WC)

Andrea Vavassori (WC)

Giulio Zeppieri (WC)

Stefano Napolitano (WC)

Matteo Gigante (WC)