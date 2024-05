Skateboard, Alex Sorgente strappa l’ultimo pass per le semifinali delle Olympic Qualifier. Mazzara eliminato

A Shanghai (Cina) prosegue il primo atto delle Olympic Qualifier Series, l’appuntamento su due eventi (il secondo si disputerà tra un mese a Budapest) che assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto concerne lo skateboard. Oggi sono andate in scena le qualificazioni del park maschile e dello street femminile, con due azzurri impegnati in terra siatica.

Alex Sorgente si è qualificato alle semifinali con l’ultimo punteggio utile per l’ammissione al turno successivo. L’azzurro, numero 19 del ranking di ammissione ai Giochi, ha chiuso al sedicesimo posto con il totale di 76.80 e si è salvato dalla precoce eliminazione per appena sei decimi. Alessandro Mazzara, che invece è diciottesimo nella classifica olimpica, non è riuscito a superare il taglio: 22mo posto con 71.99 punti. Al comando l’australiano Keefer Wilson (84.69), che precede di misura lo statunitense Jagger Eaton (84.36) e il brasiliano Pedro Quintas (83.84), subito dietro l’australiano Kieran Woolley (83.41) e lo statunitense Tate Carew (83.32).

Al turno preliminare dello street non hanno preso parte italiane. La migliore è stata la giapponese Liz Akama (87.14) davanti all’australiana Chloe Covell (84.76) e alla connazionale Funa Nakayama (84.12).