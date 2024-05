Sci alpino: è scomparso Franco Tomba, padre di Alberto

La FISI, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, annuncia la scomparsa di Franco Tomba, padre di Alberto: nel comunicato stampa il Presidente della federazione, Flavio Roda, traccia il ricordo del papà del campionissimo bolognese.

Le parole del Presidente della FISI, Flavio Roda: “Sono momenti in cui è inevitabile rivivere i ricordi di un rapporto intenso e lungo una vita. Franco è colui che ha fatto sì che Alberto diventasse il campione che tutti conoscono, ma lo ha fatto in modo elegante e con grande serietà“.

Un ricordo: “Voglio ricordare un aneddoto. Mi diceva: Flavio, falli sciare in tutte le condizioni. Tu sai tracciare? Bene, ascolta le loro sensazioni… In quel momento Alberto era il più giovane e si allenava con la cugina Simona e il fratello Marco. Ora sono vicino alla famiglia, in questo momento così delicato“.