Hockey ghiaccio: l’Italia a valanga sulla Corea del Sud ai Mondiali. Ma la promozione passa dalla Slovenia

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio chiude con una convincente vittoria i Campionati Mondiali I Divisione Gruppo A 2024, rassegna in scena questa settimana sul campo amico di Bolzano. Gli azzurri, dopo due brutte sconfitte consecutive hanno sconfitto la Corea del Sud per 8-1. Adesso toccherà tifare la Slovenia che, se batterà l’Ungheria nella sfida pianificata alle 19:30, consentirà ai nostri ragazzi di centrare la promozione in top division.

Il match si mette già in discesa dopo pochi secondi, quando Luca Frigo sfodera una bordata da fuori area che si stampa sotto l’incrocio. Il raddoppio arriva invece con Mantenuto, bravo a concretizzare al 13:00 dopo una splendida azione del binomio Frigo-Frank, quest’ultimo davvero furbo a servire un perfetto assist al centro per il compagno.

Gli uomini di Pelino sono in ritmo, e lo dimostrano al 6:40, momento in cui Kostner cala il tris, approfittando di una mischia furibonda nell’area sudcoreana. Sarà il preludio del poker, timbrato da Frank, ancora una volta in mischia, a nove secondi dalla prima sirena.

I sudcoreani batteranno un colpo al 18:51 del secondo periodo con Sanghoon, autore di un tiro a distanza efficace. Ma si tratterà dell’unico squillo degli avversari perché, dal terzo periodo in poi, partirà un vero e proprio monologo degli azzurri.

Al 18:52 dell’ultimo atto Catenacci su deviazione porta il punteggio sul 5-1, poi tocca a Mantenuto su tapin (16:58), poi Salinitri con una diagonale imparabile (16:30). Si iscrive al registro dei marcatori anche Marchetti (16:02), così come Kostner su un attacco in scioltezza (12:57).

L’Italia chiude quindi la rassegna iridata con nove punti, maturati con tre vittorie e due sconfitte. Come detto in precedenza, per ottenere la promozione si dovrà sperare in una vittoria della già qualificata Slovenia, in qualsiasi modalità (anche ai supplementari o ai rigori). Incrociamo le dita.