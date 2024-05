Roland Garros, Rafa Nadal: “Non so se sarà il mio ultimo Slam parigino, datemi tempo”

Rafa Nadal torna al Roland Garros. Dopo l’assenza del 2023 a causa dei suoi problemi fisici, il King of Clay è di nuovo a Parigi per giocarsi le sue carte, nonostante il debutto nel torneo non sarà per nulla facile: contro di lui ci sarà Alexander Zverev, lanciatissimo dopo il successo nel Masters1000 di Roma.

L’iberico prova a sciogliere i dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo un allenamento sul Suzanne-Lenglen contro Holger Rune: “Fisicamente mi sento meglio, sto migliorando, ho meno limitazioni rispetto a tre o quattro settimane fa“. E poi, incalzato sulla possibilità che questo sia il suo ultimo Slam parigino, ha voluto lasciare qualche dubbio.

“Ci sono grosse possibilità che sia il mio ultimo Roland Garros, ma non vi dirò che sarà l’ultimo al 100%, non posso prevederlo. Ho attraversato un lungo processo di recupero di almeno due anni ma ora sembra stia meglio, per questo non voglio chiudere la porta completamente. Datemi un po’ di tempo, magari vi dirò fra un mese e mezzo in maniera più specifica“.

E poi, sul debutto su Zverev: “Sono solo concentrato per giocare al meglio, è un match molto difficile, magari andrò in campo e ripeto il disastro di Roma, è una possibilità. Ma nella mia mente c’è qualcosa di diverso che mi fa giocare meglio ed essere più competitivo, seppur non so se sarà abbastanza. Non gioco cinque set con avversari di questo livello da tanto livello, avrò lunedì le risposte“.