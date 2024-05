Roland Garros 2024, via ai secondi turni a Parigi: in campo Sinner e Alcaraz

Dopo tre lunghe giornate di primi turni funestate anche dalla pioggia, è tempo di avanzare ai secondi turni del Roland Garros. Una giornata ricchissima che vede in programma ben 64 match tra singolari e doppi: una vera e propria abbuffata di tennis.

In casa Italia su tutti spicca l’impegno di Jannik Sinner che, non prima delle 20.15 e in sessione serale, affronterà Richard Gasquet sul campo Philippe Chatrier. Un incontro che può aiutare l’azzurro a rientrare ulteriormente in condizione: il francese non dovrebbe creare troppi problemi, avendo speso tantissimo al primo turno per battere Borna Coric. Il veterano transalpino proverà a dare tutto verosimilmente nella parte iniziale del match.

Tornerà in campo anche Lorenzo Sonego che, dopo la bellissima vittoria al primo turno contro Ugo Humbert, affronta un giocatore in grande forma come il cinese Zhizhen Zhang. Lo scorso anno sull’erba fu l’asiatico a vincere, questo confronto si preannuncia equilibrato: il torinese, per sperare in una qualificazione olimpica, deve provare a vincere. Sfida Italia-Francia che proseguirà con Matteo Arnaldi che affronterà Alexandre Muller: quest’ultimo ha raggiunto gli ottavi a Roma e al primo turno ha battuto nettamente Nardi, ma il ligure ha convinto nel match contro Fils.

Ancora Italia sarà rappresentata da Elisabetta Cocciaretto opposta alla spagnola Cristina Bucsa. La marchigiana si è resa protagonista di una splendida vittoria al primo turno contro Haddad Maia e vuole dare continuità. Spicca anche il ritorno in campo di Carlos Alcaraz che affronterà Jasper de Jong: come per Sinner, anche lo spagnolo deve ritrovare il giusto smalto per arrivare alle fasi finali in forma.