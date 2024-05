Roland Garros 2024: Jasmine Paolini, ottimo esordio! Battuta Daria Saville in due set

Jasmine Paolini vince all’esordio al Roland Garros 2024. La toscana, che entra da numero 1 d’Italia e con elevate chance di racimolare punti importanti, supera al primo turno l’australiana Daria Saville per 6-3 6-4. Prossimo confronto con un’americana, che uscirà dalla sfida tra la lucky loser Hailey Baptiste (entrata al posto della francese Oceane Dodin) e Kayla Day.

Se c’è una definizione che può valere per il primo set, nonostante il suo punteggio finale, quella di incertezza lo rispecchia in pieno. Vero è che Paolini lo controlla fin dalle sue fasi iniziali, considerato il break di vantaggio preso già nel secondo gioco, ma conta molto l’alternanza e il fatto che, in sostanza, l’unica a tenere un turno di servizio sia lei. Questo perché le due si tolgono spesso la battuta, tra una versione di Saville molto a corrente alternata (tra ottime iniziative e banali errori) e la toscana che si dimostra comunque molto solida. Nel 6-3 da rimarcare è il fondamentale break del 3-1, ottenuto in lotta.

Nel secondo parziale le cose si fanno semplici fin da subito per la toscana, che approfitta di una palla corta non buona di Saville per sfruttarla e trovare il break immediato. L’australiana paga in particolare il tasso di doppi falli che inizia ad aumentare, e anche se proprio con uno di essi (ma di Paolini) piazza il controbreak, è Jasmine che mostra una maggior costanza di gioco, con buona qualità specie di dritto fino a salire (con game complesso) sul 5-1. Qui Saville riesce a tenere duro e ad avere due palle break sul 5-3, trovando il rovescio per accorciare. Sul 40-30 per l’aussie arrivano sia la pioggia che i teloni immediatamente posti sul campo. Si riprende dopo un’ora, ma solo per certificare con rapidità il successo dell’italiana.

In un match nel quale i servizi non hanno brillato, e nel quale ci sono stati ben 12 break complessivi, molto importante è il rapporto vincenti-errori gratuiti a favore della nostra giocatrice. 28-31 contro 18-28, infatti, la quota. Per il secondo turno, e ancor più per il terzo, sarà comunque chiara la necessità di un passo in su.