Roland Garros 2024, Jannik Sinner si allenerà quest’oggi a Parigi: ultimi test decisivi

Per avere una risposta definitiva. Jannik Sinner è partito ieri alla volta di Parigi, sede dell’edizione 2024 del Roland Garros, dove domani è in programma il sorteggio del tabellone principale. La risonanza magnetica all’anca, a cui si è sottoposto l’altoatesino, ha avuto esito positivo e per questo il n.2 ATP sosterrà i primi allenamenti a partire da oggi, per poi sciogliere definitivamente le proprie riserve.

Sinner, infatti, si allenerà alle 12.30 sul campo del Philippe Chatrier per sondare la sua condizione. Un’informazione confermata dall’organizzazione del torneo, attraverso la propria App.

PROGRAMMA ALLENAMENTI ROLAND GARROS 2024

Il classe 2001 del Bel Paese, dopo aver trascorso una settimana al J Medical di Torino (centro medico della Juventus) per curare l’infiammazione all’anca, ha ripreso la sua preparazione sul campo a Montecarlo e le sensazioni sono state positive.

Ricevuto l’avallo dei medici, in riferimento alla risonanza citata, Sinner testerà il proprio fisico sulla terra rossa della capitale francese per comprendere se sarà in grado di affrontare i match al meglio dei cinque set su una superficie così probante. Oggi è previsto anche l’allenamento dello spagnolo Carlos Alcaraz, costretto a saltare i tornei di Montecarlo, Barcellona e di Roma per problemi al braccio destro. L’iberico sarà sempre sul rosso del Centrale di Parigi a partire dalle 17.30.